Irak'ın bütçe açığı 13 trilyon doları aştı

2 saat önce

Irak’ın bu yılın ilk sekiz ayındaki bütçe açığının 13 trilyon dinarı aştığı bildirilirken, belirtilen süre zarfında Kürdistan Bölgesi'ne sadece 5 trilyon 467 milyar dinar gönderildiği vurgulandı.

Irak Maliye Bakanlığı, bu yılın ilk sekiz ayına ilişkin harcama ve gelir raporunu yayınladı. Buna göre açık 13 trilyon dinarı aştı.

Irak'ın bu yılın ilk sekiz ayındaki toplam harcamaları 87 trilyon 478 milyar dinara ulaşırken, gelirleri 73 trilyon 821 milyar dinar olarak gerçekleşti.

Rapora göre Irak'ın ilk sekiz ayda petrol dışı geliri sadece 8 trilyon 555 milyar dinar oldu ve bu da ülkenin toplam gelirinin sadece yüzde 10'unu oluşturuyor.

Irak Maliye Bakanlığı raporunda, yatırım harcamalarının sadece 13 trilyon 828 milyar dinar olduğunu, ancak bunun 70 trilyon dinardan fazlasının çalışanların maaşlarına, emeklilere ve sosyal yardım ağlarına gittiğini bildirdi.

Raporda, "Bu sekiz ayda Kürdistan Bölgesi'ne sadece 5 trilyon 467 milyar dinar gönderildi." ifadesi de yer aldı.