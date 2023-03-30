Politika

Vali Ali Teter: PKK çatışmaları nedeniyle Duhok’ta işsizlik arttı

Duhok Valisi Ali Teter, PKK çatışmaları nedeniyle vilayette işsizliğin arttığını söyledi.
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kürdistan PKK Duhok Ali Teter

DUHOK (K24)

Gazetecilere açıklamada bulunan Duhok Valisi Ali Teter, K24 muhabirinin sorusu üzerine, “Duhok’un işsizlik oranında son sırada olmasının başlıca sebebi, PKK çatışmalarının vilayete verdiği zararlardır” dedi.

Duhok’a bağlı 330 köyün boşaltıldığını belirten Teter, birçok insanın köylerine dönemediğini, bunun da işsizliği arttırdığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani de 8 Mart’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nde 800’den fazla köyün zarar gördüğünü ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu köyleri yeniden inşa edemediğini belirtmişti.

Başbakan, “Elbette bu savaşın sonlanmasını istiyoruz ki insanlarımızı bu bölgeye yönlendirebilelim” demişti.

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