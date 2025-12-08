Irak, Arap ülkeleri arasında en büyük arpa üreticisi oldu

2 saat önce

Irak’ın, 2025 yılında da arpa üretiminde Arap ülkeleri arasında birinci sıradaki yerini koruyabildiği belirtildi.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre Irak, 1,4 milyon tonla bölgenin en büyük arpa üreticisi konumunda. Bu, gıda güvenliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Cezayir ve Suriye, her biri 1,2 milyon tonla Irak'ın hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Fas 660 bin tonla üçüncü, Tunus ise 272 bin tonla dördüncü sırada yer aldı.

Veriler, diğer Arap ülkelerinin daha az üretim yaptığını da ortaya koyuyor; Buna göre Libya 100 bin ton, Mısır 90 bin ton, Yemen ve Lübnan 30 bin ton üretirken, 25 bin tonla Ürdün listenin en sonunda yer aldı.

Uzmanlar, bu ülkeler arasındaki üretim miktarındaki büyük farklılıkların iklim, tarım politikaları ve mevcut su kaynaklarındaki farklılıklara bağlıyor.