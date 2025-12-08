Tom Barrack'tan Suriye'deki topluluklara mesaj: Gelecek hepinizin

2 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, zorlu aşamalardan geçtikten sonra artık Suriye’de barış ve birliği inşa etme fırsatının doğduğunu söyledi.

Tom Barrack, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıldönümü dolayısıyla ülkedeki tüm topluluklara hitap ettiği bir mesaj yayınladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Tüm Suriyelilere, Sünni, Alevi, Kürt, Hristiyan, Dürzi, Arap, Türkmen, Çerkez ve bu kadim topraklarda yaşayan herkese; uzun yıllar süren acılardan sonra bugün, ortak umudunuzun yeniden yeşermesini kutluyoruz.

Bu barış, birlik ve refah için yeni bir şans. Gelecek hepinizin.”

To every Syrian - Sunni, Alawite, Kurd, Christian, Druze, Arab, Turkmen, Circassian, and all who call this ancient land home - after so many years of pain, today we celebrate your shared hope rising again.



A new chance for peace, unity, and prosperity. The future belongs to all… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 8, 2025

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan Suriye devrimi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer muhalif grupların başlattığı son operasyonla 8 Aralık 2024'te zaferle sonuçlandı.

Muhalifler, 27 Kasım 2024'te başlattıkları operasyonun başında kuzeydeki Halep ve İdlib'te elde edilen ilerlemenin ardından Hama ve Humus vilayetlerine yönelerek başkente giden hattın büyük bölümünü kontrol altına aldı.

Humus'un el değiştirmesiyle birlikte rejim saflarında dağılmalar görüldü, birçok asker silah bırakarak muhaliflere teslim oldu ya da kaçtı. Halkın desteğini alan muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimi çöktü.