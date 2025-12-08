DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan süreç açıklaması: Endişe duyuyoruz

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), iktidarı barış çabalarını yavaşlatmakla eleştirirken, sürecin başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Kürt meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir yasal adım atılmadığını savundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24 muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süreçteki yavaşlamanın vatandaşlarda büyük şüphe ve endişeye yol açtığını söyleyen Sözcü Doğan, “hukuki reform yapılmadan ve farklı toplulukların kimlikleri, inançları ve dilleri tanınmadan” gerçek bir çözümün mümkün olmadığını savundu.

Eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmed Faruk Ünsal ise barış sürecinin iktidarın bir projesi olduğunu ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yönetildiği görüşünde.

Faruk Ünsal’a göre AK Parti ile MHP farklı roller üstleniyor ve MHP, milliyetçi seçmenin tepkisini engellemek için öne sürülüyor.

Kuzey Kürdistan'daki siyasetçiler ve siyasi gözlemciler, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ye stratejisini değiştirmesi ve silahlı mücadeleyi siyasi ve sivil alana taşıması çağrısı yapmasına rağmen, iktidarın sadece barıştan bahsettiğini ve durumu izleyecek herhangi bir komisyon veya resmi kurum kurmadığını belirtiyor.

Barış süreci

Barış süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim günü yapmıştı.

Erdoğan, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.

MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte, Öcalan ile görüşmek için ilk başvuru ise 26 Kasım 2024 tarihinde yapılmıştı. DEM Parti, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık 2024 günü Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103'ncü yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclise ait olsun." demişti.

Öcalan'la 4,5 yıl sonra ilk temas

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.

Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı'da bir dizi görüşme daha yaptı.

İmralı heyetinden Kürdistan Bölgesi’ne ziyaret

Heyet şubat ayında Erbil ve Süleymaniye'ye ziyaret gerçekleştirerek, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelmişti.

27 Şubat'ta Öcalan'ın mektubu ilan edildi

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu.

Öcalan, mektubunda PKK’nin kendini feshetme çağrısında bulunarak, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının öncesinde Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

Silah yakma töreni

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın aralarında bulunduğu 15’i kadın, 15’i erkek toplam 30 PKK mensubu silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

TBMM’de komisyon kuruldu

Barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

48 temsilciden oluşan komisyona AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katıldı.

Süreç Komisyonu İmralı’y ziyaret etti

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı.

CHP, heyete üye vermezken, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin Meclis Başkanlığına bildirdiği isimler doğrultusunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.