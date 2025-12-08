SDG: Suriye'nin geleceği eski rejim zihniyetinin aşılmasıyla mümkün

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Esad rejiminin çöküşünün 1'inci yıl dönümünde, Suriye halklarını kutlayarak, rejimin Suriye'yi felakete sürüklediğini vurguladı.

SDG'den bugün (8 Aralık 2025 Pazartesi günü) yapılan açıklamada, "2012 yılında Kuzey ve Doğu Suriye, rejime bağlı güvenlik güçlerini bölgeden uzaklaştıran ilk bölge oldu. Ardından terörle mücadele eden ve binlerce şehit veren SDG kuruldu." denildi.

Kuzey ve Doğu Suriye halkının Esad döneminde tahliye ve yerinden edilme politikasıyla karşı karşıya olduğu anımsatılan açıklamada, SDG'nin, tüm halkların haklarını güvence altına alacak bir ulusal diyaloğu başlatmayı umduğu belirtildi.

Yerinden edilmiş Afrin, Girê Spi ve Serê Kani halklarının evlerine dönüşlerinin geçiş hükümetinin önceliği olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kuzey ve Doğu Suriye'yi her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz. Suriye'nin geleceği eski rejim zihniyetinin aşılması ve özgürlük, adalet ve ortaklığa dayalı bir devletin inşa edilmesiyle başlamaktadır."

Suriye'de 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti.