Karadeniz’de deprem: İstanbul da sallandı

21 dakika önce

Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Depreme ilişkin detaylara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan paylaşımda yer verildi.

AFAD, Karadeniz'de saat 19.44'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 13,57 kilometre altında meydana gelen deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 11.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.