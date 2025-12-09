Türkiye'den uluslararası topluma çağrı: İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı tedbir alın

1 saat önce

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te BM UNRWA merkezine düzenlediği baskınla ilgili, "Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binasına düzenlediği baskın" hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip BM binasına yönelik bu eylemlerinin uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur." denildi.

Açıklamada, Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesinin, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün (9 Aralık Pazartesi günü) Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.