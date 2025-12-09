AK Parti Sözcüsü: "Suriye’de SDG’nin varlığı sona ermelidir"

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye’de de SDG’nin varlığının sona ermesi gerekir. Burada da esas olan 10 Mart anlaşmasının uygulanmasıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" dendiğinde tablonun açık olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Irak’ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin tamamlanması için tasfiyenin bir retorik olarak kalmaması için silah bırakılması gerektiği gibi aynı şekilde Suriye’de de SDG’nin varlığının sona ermesi gerekir. Burada da esas olan 10 Mart anlaşmasının uygulanmasıdır. Bu anlaşmanın uygulanması ve arkasından silahın bırakılmasıdır. Bu şekilde teröre bulaşmamış silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre olması ve bununda 10 Mart anlaşmasının ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gerçekleşmesi aslında silah bırakmanın tamamlanması açısından iyi bir çerçeve sunmaktadır."

"Terörsüz Türkiye" konusunda bugüne kadar yol haritasının işlediğine dikkati çeken AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu işlerin mutlak bir matematiği yok. Bir haftada bazen bir metre gidersiniz, bir diğer hafta bazen 1 kilometre gidersiniz. Önemli olan yol haritasının işlemesidir. Terörsüz Türkiye içeriği, zamanlaması, yakın bölgemizdeki krizleri sona erdirme ve farklı etnik ve dini gruplardan kardeşlerimizin geleceğine hayırlı bir imza atması açısından son derece yerinde bir yaklaşımdır." diye konuştu.