Başbakan Barzani'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı

16 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Başbakan Barzani, Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı.

Mesrur Barzani açıklamasında, "Çemçemal ilçesine bağlı Şoriş kasabasında meydana gelen selde 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, ev, okul ve kamu binalarında maddi hasar oluştu." sözlerini kullandı.

Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Mesrur Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mağdurların yardımına koşmaları ve kendilerine gerekli her türlü desteği sağlamaları için ilgili bakanlıklara ve yerel yönetimlere talimat verdim."