Neçirvan Barzani: İlgili taraflara mağdurlara yardım talimatı verildi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Çemçemal'daki sel felaketinden dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, tüm ilgili kurumlara mağdurlara yardım etme talimatı verildiğini bildirdi.

Neçirvan Barzani, bugün (9 Aralık 2025 Salı günü) Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili bir mesajı yayımladı.

Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Neçirvan Barzani, mesajında, Çemçemal halkının ve mağdurların tamamının bu olumsuz durumda yanında olduklarını vurguladı.

Neçirvan Barzani ayrıca mesajında, mağdurlara derhal yardım edilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için talimatının ilgili hükümet yetkililerine verildiği belirtildi.