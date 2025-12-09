Şam’daki Mezze Askeri Havaalanına havan saldırısı

2 saat önce

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezze Askeri Havaalanı çevresine havan topuyla saldırı düzenlendi.

Suriye basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezze Askeri Havaalanının çevresine 3 adet havan mermisi düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Yerel kaynaklar, İsrail’e ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının Şam kırsalında uçuş yaptığını iddia etti.