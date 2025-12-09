Eski CHP Serik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Antalya’nın Serik ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı, "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.
TRT'de yer alan habere göre Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski İlçe Başkanı Ş.Ç. ile esnaf K.K. gözaltına alındı.
Ş.Ç'nin görevde bulunduğu dönemde, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında esnaf K.K'den 80 bin lira istediği iddia edildi.
Gözaltına alınan iki kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.