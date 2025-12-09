Barzani Ofisinden selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

1 saat önce

Barzani Ofisi, Leylan ve Çemçemal ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Barzani Ofisi, bugün (9 Aralık 2025 Salı günü) Leylan ve Çemçemal'da meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Leylan ve Çemçemal ilçelerinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve cennet mekan, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barzani Ofisi, ayrıca Barzani Yardım Vakfı'nı en kısa sürede mağdurlara yardım etmeye ve ellerinden geleni yapmaya çağırdı.