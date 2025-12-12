DEM Parti İmralı Heyeti, Ali Babacan ile görüştü

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün (12 Aralık 2025 Cuma günü) DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partinin Genel Merkezinde saat 11.00’da bir araya geldi.

Görüşme sonrası İmralı Heyeti ve DEVA’dan ortak açıklama

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti heyetiyle devam eden süreçle alakalı istişarelerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sürecin bundan sonraki aşamalarının detaylı bir şekilde planlamasını, olası riskleri ve sürecin başarıyla sonuçlanması için yapılması gerekenleri karşılıklı olarak değerlendirdik. Gerçekten şu anda oldukça önemli bir aşamadayız. DEVA Partisi olarak kendi raporumuzun üzerinden de dün sabah bütün milletvekillerimizin, Yeni Yol milletvekillerimizin ve genel başkanlarımızın katılımıyla geçtik. Bir iki güne kadar kendi raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacağız."

Tüm tarafların çok dikkatli bir söylemle, çok dikkatli bir iletişim politikasıyla hareket etmesinin önemine değinen Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçle ilgili yeterli iletişimi ve aydınlatmayı yapmadığı eleştirisinde bulundu.

Babacan, “Benim kendisine çağrım bu konuda daha çok iletişim, daha çok izah. Sayın Erdoğan'dan bu konuda daha çok iletişim ve daha çok toplumu aydınlatma katkısı bekliyoruz.” dedi.

Pervin Buldan ise yasal düzenlemelerin hızlıca atılmasının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. Birinci aşama tamamlandı. İkinci aşamada yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bununla ilgili de hızlıca adımların atılması gerekiyor. Bir barış yasasına ihtiyaç var, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için. Dolayısıyla bu yasanın kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Mithat Sancar da DEVA Partisi lideri Babacan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürecin şimdiye kadarki aşamalarını değerlendirdik. Geçmiş tecrübelerden hareketle bugün bulunduğumuz noktayı tespit etmek için görüş alışverişinde bulunduk. Buradan ileriye nasıl gidebileceğimize dair önerilerimizi ve öngörülerimizi de birbirimize aktardık." dedi.