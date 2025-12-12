Barzani Yardım Vakfı, Çemçemal'daki selzedelere yardım ulaştırdı

4 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Çemçemal ilçesindeki selzedelere yardım kolileri ulaştırdı.

Bu süreçte, ekipler, evlerin temizlenmesinden ısıtma ve gıda sağlanmasına kadar üç farklı aşamadan oluşan kapsamlı bir planla, selden etkilenen ailelere hayat geri kazandırmaya çalışmaktadır.

Yardım hamlesinin ilk aşamasında ekipler selden etkilenen evleri temizlemeye başladı. Ailelerin yaşam alanlarının temizlenmesinin ardından ikinci aşama başladı. Etkilenen ailelerin yalnız hissetmemeleri ve desteklendiklerinden emin olmaları için her gün birkaç sıcak yemek hazırlanıp dağıtılıyor.

Vakfın Kerkük Ofisi Sorumlusu Rebwar Muhyiddin, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Ekipler, üçüncü aşamada hasarın boyutunu tespit etmek için sayım ve takip çalışmaları yaptıktan sonra ailelere tazminat ödemeye başlayacak. Bu aşama, ailelerin sıcak ve rahat bir ortamda normal hayatlarına dönebilmelerini sağlamak amacıyla temel ev eşyaları dağıtımını içeriyor." dedi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük, Germiyan ve Çemçemal'da meydana gelen sellerde 5 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamaya göre 2211 ev, 215'ten fazla dükkan ve market ve 756'dan fazla proje zarar gördü.

Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde, özellikle Süleymaniye ilinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskını, vatandaşların evlerine hasara yol açarken, Germiyan Bağımsız İdaresi, Çemçemal ilçesi ve Kerkük ilinde can kaybına da neden oldu.