Tom Barrack: Suriye İsrail'e karşı savaşmak istemiyor

1 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD ve Suriye'nin, geçtiğimiz günlerde 9 Hizbullah hücresini ve birkaç terör örgütü DAİŞ unsurunu yok ettiğini söyledi.

Tom Barrack, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İsrail'e karşı savaşma niyetinde olmadığını, sadece yabancı savaşçılar ve yasa dışı silahlı gruplara karşı mücadeleye odaklandığını belirtti.

Barrack, ABD ve Suriye'nin geçtiğimiz günlerde 9 Hizbullah hücresini ve birkaç DAİŞ unsurunu yok ettiğini belirterek, "Suriye-İsrail görüşmelerinde ilerleme var, ancak görüşmeler dikkatlice ve hassas bir şekilde yürütülüyor. Suriye şu anda güvenlik açısından İsrail için en güvenli yer." dedi.

Tom Barrack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, sınır bölgeleri konusunda Suriye ile bir anlaşmaya varmak istiyor. Suriye'nin de tüm sınırlarda çatışmaları sürdürmek istemiyorsa, İsrail için aynısını yapmaktan başka seçeneği yok."