Kürdistan Bölgesi'nde 576 kilometrekarelik alan mayından temizlendi

53 dakika önce

Kürdistan Bölgesi'ndeki mayınlı 779 kilometrekarelik alanın 576 kilometrekarelik kısmı temizlenirken, mayın patlaması nedeniyle bugüne kadar 13 bin 600 kişi öldü veya yaralandı.

Ottawa Sözleşmesi'ne göre Irak'ın tamamı 2018 yılına kadar mayın ve patlayıcılardan temizlenecekti.

Kürdistan Bölgesi Mayın İşleri Genel Müdürü Cebar Mustafa, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin 2018 yılında mayın ve patlayıcılardan tamamen temizlenmesi gerekiyordu, ancak bu uygulanamadı, bu nedenle süre 10 yıl uzatıldı." dedi.

Duhok Mayın İşleri Müdürlüğü Başkanı Abdulaziz Muhammed Salih ise mayınları "gizli bir düşman" olarak nitelendirdi.

Muhammed Salih, "Personeller evlerinden çıktıkları her an fedakarlıkla çalışırlar. Ekiplerimizle mayın sahalarını her gün ve aralıksız temizliyoruz." dedi.