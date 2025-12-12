Erbil'de trafik kazası: İki kardeş hayatını kaybetti

3 saat önce

Erbil'in Pirmam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeşin hayatını kaybettiği bildirildi.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün (12 Aralık 2025 Cuma günü) Pirmam Tüneli'nde bir taksinin devrilmesi sonucu biri sürücü diğeri yolcu olan iki kardeşin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Aracın sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalıştığı için kaza anında alev aldığı ve kısa sürede küle döndüğü belirtildi.

Cesetler araçtan çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, araçta bulunan iki gencin kimliğini açıkladı.

Sözcü Said, olayda iki kardeş,n (Sehend Şakir Resul ve Suheyb Şakir Resul) hayatını kaybettiğini söyledi.