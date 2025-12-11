Japonya’da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerel saatle 11:44’de, 20 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido eyaletinin Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı yapıldı.
Yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşma çağrısında bulundu.
Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.