Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.
AA'nın haberine göre Belediye Meclis Konferans Salonunda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.
Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.
Oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.
Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.