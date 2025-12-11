Kürdistan Bölgesi'nde sel felaketi: 5 ölü, 19 yaralı

2 saat önce

Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük, Germiyan ve Çemçemal'da meydana gelen sellerde 5 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamaya göre 2211 ev, 215'ten fazla dükkan ve market ve 756'dan fazla proje zarar gördü.

Hasarın boyutu henüz kesin olarak bilinmediği ve nihai rakamların gelecek raporlarda yayınlanacağı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde, özellikle Süleymaniye ilinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskını, vatandaşların evlerine hasara yol açarken, Germiyan Bağımsız İdaresi, Çemçemal ilçesi ve Kerkük ilinde can kaybına da neden oldu.