Duhok'ta sağlık sektörüne 141 milyon doları aşan yatırım

2 saat önce

Duhok ilinde sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 24 yatırım projesinin toplam maliyeti 141 milyon doları aştı. Yetkililer, 9. Kabinenin sağladığı teşvikler sayesinde sağlık yatırımlarının dünya standartlarına ulaştığını belirtiyor.

Duhok Yatırım Genel Müdürlüğü verilerine göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi döneminde çıkarılan yasalar ve uygulanan kararlar, sağlık sektöründeki yatırımların hızlanmasında kilit rol oynadı. Bölgede hastaneler, uzmanlık merkezleri ve tıp komplekslerinden oluşan geniş kapsamlı projeler birbiri ardına hizmete giriyor.

Yatırım projelerinin en dikkat çeken örneklerinden biri, Duhok’ta 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen modern hastane kompleksi oldu. Üç bina ve altı kattan oluşan tesis; 48 klinik, 12 uzmanlık bölümü ve 70 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Şiryan Hastanesi İdari Müdürü Heysem Berbhari, "Hastanemiz dünya sağlık standartlarına uygun, yüksek kalitede inşa edildi ve vatandaşlarımıza üst düzey hizmet sunuluyor." dedi.

Berbhari, hastanenin ileri teknoloji cihazlara ve modern ameliyathanelere sahip olduğunu belirterek, "Çok nadir görülen ve uzmanlık gerektiren istisnai durumlarda ise hastaların tedavi için yurt dışına transferlerini organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

K24’e değerlendirmelerde bulunan Duhok İli Yatırım Genel Müdürü Heval Sıdik ise hükümetin sağlık yatırımlarına verdiği öneme dikkat çekti.

Sıdık, "Sağlık sektöründe bugüne kadar toplam 24 projeye ruhsat verdik ve bunların büyük çoğunluğu tamamlanarak faaliyete geçti." şeklinde konuştu.

Özellikle 9. Kabine döneminde ruhsatlandırılan 12 projeye vurgu yapan Sıdık, bu dönemde genel hastanelerden ziyade, spesifik hastalıkların tedavisine odaklanan ihtisas hastanelerinin inşasına öncelik verildiğini kaydetti.

Duhok’ta hayata geçirilen bu projelerin, ilin sağlık altyapısında yarattığı olumlu etki somut olarak görülüyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan yeni merkezler sayesinde vatandaşların tedavi için yurt dışına gitme zorunluluğu ortadan kalkarken, sağlık hizmetlerine ülke içinde ve daha düşük maliyetle erişim imkanı sağlanıyor.