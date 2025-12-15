Hatimoğulları: Komisyon yasal düzenlemelere bir an önce başlamalı

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bir an önce yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi günü) Adana’da düzenlenen halk buluşmasına katılan Hatimoğulları, sürecin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANF'de yer alan habere göre Tülay Hatimoğulları, Kürt meselesinin çözümünün artık yasal ve hukuki bir zemine taşınması gerektiğini vurgulayarak, Mecliste kurulan komisyonun uzun yıllardır verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Tülay Hatimoğulları, “Bu süreç Sayın Abdullah Öcalan’ın yıllardır ısrarla vurguladığı gibi, mücadelenin hukuki ve yasal bir zemine taşınmasını zorunlu kılıyor.” dedi.

Kürt halkının yarım asrı aşkın mücadelesinin önemli kazanımlar yarattığını belirten Tülay Hatimoğulları, gelinen noktada bu kazanımların demokratik siyaset zemininde yasal statüye kavuşmasının hem Kürt halkı hem de Türkiye’deki tüm halklar ve inançlar açısından demokratikleşmenin önünü açacağını dile getirdi.

Komisyonun rapor hazırlık sürecine de değinen Tülay Hatimoğulları, DEM Parti’nin raporunu sunduğunu, raporların ardından her partiden bir temsilcinin yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulacağını belirtti.

Tülay Hatimoğulları, “Yasaların yılbaşından önce çıkmasını, adaya aylar önce gidilmesini bekliyorduk. Ancak sürekli bir erteleme ve oyalama hali var. Bu tabloyu hepimiz görüyoruz.” dedi.