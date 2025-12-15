The Guardian: Esad ailesi, Rusya'da lüks içinde yaşıyor

1 saat önce

İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle Rusya’ya kaçan Esad ailesinin ise Moskova’da lüks içinde yaşadığını yazdı.

The Guardian gazetesi, Esad’ın merak konusu olan Rusya’daki hayatını haberleştirdi. Esad’ın Moskova’ya kaçmasından sonra tıp eğitimine yeniden başladığı aktarılan güvenilir bir kayağa dayandırıldığı vurgulanan haberde, devrik liderin oftalmoloji dersleri aldığı belirtildi.

Esad ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak Esad’ın "Rusça öğreniyor ve oftalmoloji bilgilerini yeniden tazeliyor." ifadelerine yer verilen haberde "Bu onun tutkusu, paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye'de savaş başlamadan önce bile, Şam'da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu." dedi.

Suriye'deki rejimi devrildikten bir yıl sonra, Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) izole, sakin ve lüks bir hayat sürdüğü vurgulanan haberde, aileye yakın iki kaynağın Esad ailesinin muhtemelen Moskova'nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söylediği aktarıldı.

Beşar Esad’ın kendi hikayesini anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen kaynak, Esad’ın bir Amerikan podcast sunucusuyla röportajlar ayarladığını ancak medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını beklediğini sözlerine ekledi.

Aileye yakın bir kaynağa göre çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Sızan Rus verilerine göre düzenli olarak lüks giysiler satın alan Zein Esad, Moskova'daki seçkin bir spor salonunun üyesi. Esad çocukları da sık sık BAE'yi ziyaret ediyor ve Asma en az bir kez onlara eşlik ediyor.