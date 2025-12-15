Türkiye’de ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı

1 saat önce

Türkiye’de Ekim 2025’te ücretli çalışan sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artarken, sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 3,5 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.