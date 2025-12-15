Bağdat’ta siyasi hareketlilik: Sünnilerden "ilk oturum" talebi

3 saat önce

Sünni Ulusal Siyasi Konseyi, Parlamentonun yeni döneminin ilk oturumunun yılbaşından önce gerçekleştirilmesini önerirken, oturum tarihinin bir an önce belirlenmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Siyasi Konsey, pazar günü geç saatlerde Bağdat'ta toplandı. Toplantıya konseyi oluşturan parti ve ittifak liderleri katıldı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre toplantıda anayasal süreçler, konseyin gelecek hükümetin kurulmasına ilişkin vizyonu, hükümet programı ve karşılaşılabilecek zorluklar ele alındı.

Açıklamada, Irak halkının taleplerine yanıt verebilecek ve programlarını uygulayabilecek yeni bir hükümetin kuruluşunu hızlandırmak adına siyasi ortaklarla iletişimin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Ulusal Siyasi Konsey, Parlamento Başkanı ve iki yardımcısının seçilmesi amacıyla Parlamentnun ilk oturum tarihinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı'na acele etmesi çağrısında bulunarak, Anayasanın 54. maddesine dayanarak oturum tarihinin 25 Aralık 2025'ten önce olmasını önerdi.

Öte yandan Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin, Irak'ın gelecek başbakan adayını netleştirmek üzere bugün (15 Aralık 2025) toplanması bekleniyor.

K24’ün Koordinasyon Çerçevesi kaynaklarından edindiği bilgilere göre toplantıda ortak bir aday üzerinde uzlaşı aranacak. Nihai bir anlaşmaya varılamaması halinde, üyelerin onayına sunulacak üç aday arasından oylama yapılarak başbakan adayı belirlenecek.