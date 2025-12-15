MSB: "Karadeniz’de bir İHA F-16’larımız tarafından düşürüldü"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) Türk F-16’ları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir." denildi.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir İHA olduğu belirtilen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.