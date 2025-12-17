İdlib- Eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu

5 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İdlib'e bağlı Maaret Numan kentindeki eski "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.