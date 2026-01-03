KCK: Türkiye yasal adım atmazsa barış süreci durma noktasına gelir

54 dakika önce

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Türkiye devletinin gerekli yasal ve siyasi adımları atmaması durumunda barış sürecinin bir sonraki aşamasının tıkanacağını belirterek, sürecin artık siyasi ve hukuki zemine taşınması gerektiğini savundu.

Mustafa Karasu, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne dair PKK’ye yakınlığıyla bilinen ANF’ye açıklamalarda bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından PKK’nin barış süreci için önemli adımlar attığını, silahlı mücadeleyi durdurma kararı aldığını ve gerilimi önlemek adına güçlerini "Kuzey Kürdistan" ve riskli bölgelerden geri çektiğini vurguladı.

Gelinen aşamada Türkiye’nin bu adımlara yasal ve siyasi bir karşılık vermesi gerektiğinin altını çizen Karasu’ya göre eğer PKK üyeleri ve kadroları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmaz ve demokratik zemin oluşturulmazsa süreç durur ve ikinci aşamaya geçilemez.

Karasu ayrıca, sürecin ikinci aşaması için Öcalan’ın koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Umut hakkına ilişkin Karasu, “Umut hakkı ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü konusu, aslında Meclis’te yasa çıkmadan da çözülebilecek bir konudur. Çünkü umut hakkı 25 yıldan sonra gündeme girer. Önder Apo 27 yıldır esaret altındadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına dayanarak Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki yeni barış süreci, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı tarihi silah bırakma çağrısıyla yeni bir evreye girmişti. Bu çağrının ardından PKK ateşkes ilan etmiş ve Temmuz 2025’te düzenlenen sembolik bir törenle silah bırakma sürecini başlatmıştı.

Bu gelişmelere yanıt olarak 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM’de "Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla sürecin yasal çerçevesini oluşturacak bir komisyon kurulmuştu.

Öte yandan Meclis, şiddete bulaşmamış örgüt üyelerinin topluma kazandırılması ve siyasi tutukluların durumunun iyileştirilmesini öngören bir taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak atılan bu adımlara rağmen süreç hassasiyetini koruyor. KCK, sürecin tek taraflı ilerleyemeyeceği yönünde uyarılarda bulunurken; Öcalan’ın statüsü ve serbest bırakılması talebi müzakerelerin en kritik maddesi olmayı sürdürüyor. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’deki konumu ve Şam yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler, barış sürecine bölgesel bir boyut kazandırıyor.