Eşrefiye ve Şeyh Maksud'daki çatışmalarda acı bilanço: 216 ölü

250'den fazla Kürt vatandaşı kayıp

1 saat önce

Kurdistan24'ün elde ettiği istatistiklere göre, SDG güvenlik güçleri ile Suriye Arap Ordusu arasındaki çatışmalar sonucu 216 kişi hayatını kaybederken, 260'tan fazla sivil de kayıp.

Batı Kürdistan'daki (Rojava) Kürt Kızılayı'ndan bir kaynak, 13 Ocak 2026 Salı günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, şu ana kadar 216 kişinin öldüğünü, bunların bazılarının sivil olduğunu ve sayının muhtemelen artacağını söyledi.

Kaynak, "Ekiplerimiz Eşrefiye Mahallesi'nde arama çalışmalarını tamamladı, ancak şu ana kadar Şeyh Maksud Mahallesi'nde süreç devam ediyor." dedi.

Kaynak ayrıca, "Suriye Arap Ordusu, Halep'ten gelen mültecilerin ilk konvoyunun salı öğleden sonra Afrin'e dönmesine izin verdi." diye ekledi.

Halep’te Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, son dönemde şiddetli saldırıların ve ağır hak ihlallerinin hedefi olmuş, bölgede büyük bir insani kriz yaşanmıştı.