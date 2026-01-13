SDG: Şam yönetimine bağlı gruplar Deyr Hafir’de sivillerin evlerini hedef aldı

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların çetelerinin Deyr Hafir kentini ağır silahlarla bombaladığını bildirdi.

SDG Basın Merkezinden bugün (13 Ocak 2026 Salı) yapılan açıklamada, şu sıralarda Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların ağır silahlarla Deyr Hafir kentini bombaladığı duyuruldu.

Aynı kaynaktan yapılan başka bir açıklamada, Deyr Hafir'e bağlı iki köyde sivillerin evlerinin hedef alındığı belirtildi.

Sivillerin yaşadığı evler ağır silahlarla bombalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu köylere yönelik iki ayrı saldırıda intihar dronlarının kullanıldığı bildirildi.