İlham Ahmed: ABD, Kürtleri katleden Şam'a karşı tutumunu netleştirmeli

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Geçiş Hükümetinin Alevi, Dürzi ve Hıristiyan topluluklarına olduğu gibi, şimdi de Kürtlere saldırdığını söyledi.

İlham Ahmed, bugün (13 Ocak 2026 Salı) düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.

Halep’teki saldırılarla ilgili olarak Ahmed, saldırıların Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine karşı yürütülen bir medya propaganda savaşıyla başladığını, Geçiş Hükümeti çetelerinin son birkaç aydır her iki mahalleye de saldırdığını ve bunun bir krize yol açtığını ifade etti.

İlham Ahmed, ABD ve uluslararası yaptırımların kaldırılması şartlarından birinin de Suriye’de bileşenlerin korunması ve yabancıların uzaklaştırılması olduğunu, ancak Geçiş Hükümeti’nin aksine Alevi, Dürzi ve Hıristiyan topluluklarına olduğu gibi şimdi de Kürtlere saldırdığını söyledi.

ABD'ye Kürtleri katleden Suriye Geçiş Hükümetine karşı tutumunu netleştirmesi çağrısında bulunan Ahmed, son olarak diyalog ve müzakerelerden yana olduklarını, ancak bunun şartının saldırıların durdurulması ve Halep ile Afrin’deki Kürtlerin korunması olduğunu söyledi.