ABD, İhvan-ı Müslimin'i "terör örgütü" ilan etti

2 saat önce

Washington yönetimi İhvan-ı Müslimin'in Lübnan, Ürdün ve Mısır kollarını "terör listesi"ne ekledi.

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıkları bugünkü (13 Ocak 2026 Salı) toplantılarında "ABD ve Amerikan çıkarları için risk oluşturdukları" gerekçesiyle İhvan-ı Müslimin'in kollarına karşı alınan önlemleri açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan kolunu en ağır etiket olan "yabancı terör örgütü" olarak belirlediğini duyurdu.

Ürdün ve Mısır kolları ise Hamas'a destek sağladıkları gerekçesiyle "küresel teröristler" olarak listelendi belirtildi.

Ürdün Hükümeti, geçen yıl İhvan-ı Müslimin'i "komplo" suçlamasıyla yasaklamışken, Mısır 2013'ten beri "terör örgütü" olarak tanımladı.

İhvan-ı Müslimin'in bazı üyeleri, ABD'nin bu kararını İsrail çıkarlarına hizmet eden yabancı müdahale olarak nitelendirdi.

Kararın, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD dış politikasına yönelik baskısının sonucu olduğu iddia edildi.