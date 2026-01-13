Devrim Muhafızları herhangi bir saldırıya "sert" karşılık vereceklerini belirtti

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, Tahran'ın 12 günlük savaşın ardından tüm hasarları onardığını ve füze üretim kapasitelerini artırdığını, herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Rezai, bugün (13 Ocak 2026 Salı) yaptığı açıklamada, İsrail ile 12 gün süren savaşın ardından Tahran'ın tüm hasarları onardığını ifade etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı, ayrıca güçlerinin artık en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.

Füze üretim kapasitelerini artırdıklarını belirten Rezai, herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceğini duyurdu.

İbrahim Rezai, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, İran halkına yönelik her türlü saldırıya sert bir şekilde karşılık verecek." dedi.