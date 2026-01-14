Newey Nwe lideri Abdulwahid serbest bırakıldı

1 saat önce

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe) lideri Şaswar Abdulwahid, altı aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Newey Nwe'den bir kaynağın Kurdistan24'e yaptığı açıklamaya göre Şaswar Abdulwahid, altı aylık tutukluluğun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Newey Nwe lideri Şaswar Abdulwahid, 12 Ağustos 2025'te Süleymaniye'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Abdulwahid, 2 Eylül 2025'te Süleymaniye Mahkemesinde görülen davada 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.