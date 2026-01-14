ABD'li senatör, Halep’te Kürtlere yönelik saldırılara tepki gösterdi

"Kürt müttefiklerimize yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğiz"

49 dakika önce

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Halep’te Kürtlere yönelik saldırılara tepki göstererek, "Kürt müttefiklerimize yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda, Halep’te Kürtlere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

ABD'li Senatör paylaşımında, "Suriye'de sükunetin sağlanması çağrısında bulunuyorum. Suriye güçlerinin Kürt müttefiklerimize karşı eylemde bulunduğu yönünde bazı haberler var. Bu tür bir hareketin tekrarlanması ABD'nin sert tepki vermesine neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Lindsey Graham, Suriye'ye bir şans daha verilmesini desteklediğini ancak DAİŞ'in yenik düşmesinde katkı sunan Kürt müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceğinin altını çizdi.