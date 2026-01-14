SDG: Çatışmaların genişlemesi tehlikeli sonuçlar doğuracaktır

1 saat önce

Suriye Arap Ordusu, Tişrin Barajı ve Deyr Hafir kasabasına saldırılarını yoğunlaştırırken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) savaş çemberinin genişlemesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

SDG Basın Merkezi tarafından bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, şafak saatlerinden itibaren Deyr Hafir, Meskene ve Tişrin Barajı bölgelerinde kesintisiz bir askeri tırmanışın yaşandığı duyuruldu.

Şam Geçiş Hükümetine bağlı grupların saldırılarını yoğunlaştırdığı vurgulandığı açıklamada, "Bu durum, bölgedeki sivillerin ve hayati tesislerin güvenliği açısından artan risklere işaret etmektedir." denildi.

Grupların, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile top ve havan atışları kullanarak Tişrin Barajı çevresine 12’den falza saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şam’a bağlı gruplar, Deyr Hafir kasabasındaki altyapı ve hizmet tesislerini hedef almayı artırdı. Deyr Hafir Postanesi topçu atışları ve SİHA’larla bombalandı; can kaybı yaşanmadı. Buna karşın, Deyr Hafir’deki sivil fırın, SİHA ile hedef alındı. Bu saldırı hizmetin durmasına yol açarak halkın gıda güvenliğini doğrudan tehdit etti.

Bu saldırılar, bölgedeki her türlü hareketliliğin hedef alınması yoluyla günlük yaşamı felç etmeye yönelik açık girişimlerle birlikte yürütüldü. Çiftçilerin arazilerine ve işlerine ulaşmasının engellenmesi, sivillerin yaşam koşullarını olumsuz etkiledi."

SDG'nin Deyr Hafir'in güney kırsalındaki Zibedi köyü ekseninde Şam'a bağlı grupların gerçekleştirdiği bir sızma girişimini püskürttüğü belirtilen açıklamada, SİHA ile Meskene kentinde SDG'ye ait bir askeri noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün şafaktan bu yana eş zamanlı şekilde süren bu tırmanış, askeri operasyonların halen devam etmesiyle birlikte çatışmaların genişlemesi ve bunun siviller, altyapı ve hayati tesisler üzerindeki ciddi sonuçlarına dair beklentileri artırmaktadır. Bu tırmanıştan ve doğuracağı insani ve güvenlik sonuçlarından Şam’a bağlı gruplar tam sorumludur.”