Ali Karadaği'den Suriye çağrısı: Çatışmaları derhal durdurun ve Kürt haklarını koruyun

55 dakika önce

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Karadaği, Suriye'deki tüm taraflara, çatışmaları derhal durdurmaları ve sorunları çözmek için müzakere masasına geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Ali Karadaği, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü yayımladığı bir mesajda, Suriye'deki tüm tarafları, kapsamlı uzlaşma ve yeni bir Suriye'nin inşası adına, çatışmaları durdurmaları, kan dökülmesine son vermeleri çağrısı yaptı.

Suriye Geçiş Hükümeti ile Suriye Demokratik Geçleri'ne (SDG) 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya uymaları çağrısında bulunan Karadaği, Kürt halkının meşru haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Müslümanlar arasında kan dökme ve çatışmaları bir fitne olarak nitelendiren Karadaği mesajının bir başka bölümünde, sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesini gerektirdiğini belirtti.

Karadağı, mesajının sonunda arabuluculuğa hazır olduğunu belirterek, barışın pekiştirilmesine ve anlaşmaların uygulanmasına vesile olacak her türlü çabaya desteğini ifade etti.