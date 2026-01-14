PENa KURD'den uluslararası topluma: Kalemlerinle Kürtleri faşizmin kılıcından koruyun

2 saat önce

PENa KURD Merkezi, "PEN International"a ve uluslararası topluma hitaben yaptığı açıklamada, özellikle Batı Kürdistan'da (Rojava) Kürt milletinin kimliğini, dilini ve varlığını silmeye yönelik yaygın kampanyaya karşı sessizliğin bozulması çağrısında bulundu.

PENa KURD tarafından bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Kürtlerin mevcut durumu, “insan onuru” ile “dini ve etnik faşizm” arasındaki bir çatışma olarak tanımlandı.

Açıklamada, Kürt dilinin yasaklanmasının bir tür "soykırım" ve Kürt çocuklarını köklerinden ve tarihlerinden izole etme girişimi olduğu belirtildi.

Rojava'ya ilişkin olarak, PENa KURD, muhalefet adı altında ve din kisvesi altında Kürtlere karşı "cihat" ilan eden ve ağır suçlar işleyen grupları şiddetle eleştirdi.

Merkez ayrıca, bölgedeki bazı "aydınların" Kürtlere karşı nefreti yaymak için bir platform haline gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, PEN International'a beş talepte bulundu:

1. Sessizliğin bozulması ve suçların kınanması

2. Kürt kadınlarının mücadelesinin desteklenmesi

3. İşgalcilere Kürt dilini korumaları için baskı yapılması

4. Nefret söylemleri ve öldürme fetvaları yayınlayan medyayı izleyin.

5. İşgal altındaki topraklarda insanlığa karşı suçları araştırmak için uluslararası bir komitenin oluşturulması

Açıklamada, halifelik ve imparatorluklar döneminin sona erdiği ve birlikte yaşamanın ancak "öteki"nin haklarının ve eşitliğin tanınmasıyla sağlanabileceği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "PEN International"a ve uluslararası topluma çağrıda bulunularak, "Kalemlerinizi Kürtleri faşizmin kılıcından koruyacak bir kalkan haline getirin." denildi.