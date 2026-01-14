Trump: İran’da öldürmeler durdu, infaz olmayacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da bugün yapılması beklenen infazların durdurulduğunun ve sivillerin öldürülmesinin sona erdiğini kendilerine bildirildiğini söyledi.

Donald Trump, Beyaz Saray’da Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti.

Trump, İran’daki son gelişmelere ilişkin kendisine ulaşan bilgilere dikkat çekerek, "Bize oldukça kesin bir şekilde bildirildi ki İran’da cinayetler durdu. İdam ya da infaz planı yok. Bugün infaz günü olacaktı ama yapılmayacak. Bu son birkaç gündür herkesin konuştuğu bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bugünkü sayısında "Donald Trump İran'a saldırmaktan kaçındı." manşetli bir haber yayınlandı

Gazete, başkan yardımcısı ve dışişleri bakanının Trump'a İran'la nasıl başa çıkılacağına dair bir dizi seçenek sunduğunu belirtti. Habere göre bu seçenekler arasında sadece yaptırımlar, siber saldırılar ve protestoculara internet erişimi sağlmak yer alıyor.