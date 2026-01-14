Mark Savaya: Irak’taki şüpheli finansal hareketler incelenecek

1 saat önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, ABD Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile bir dizi görüşme yaptığını açıkladı.

Mark Savaya, görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Irak’taki bankacılık sisteminde hem kamu hem de özel sektör için yapılabilecek reformların zorlukları ve fırsatların ele alındığı toplantıda finansal yönetimin güçlendirilmesine, küresel sistemlere uyumluluğun geliştirilmesine ve kurumsal sorumluluğun güçlendirilmesi vurgu yapıldı."

"Irak’taki kurumların, şirketlerin ve bireylerin tüm şüpheli finansal kayıtlarını ve hareketliliklerini kapsamlı ve derinlemesine inceleme konusunda mutabık kaldık." diyen Savaya, ayrıca; kaçakçılık, kara para aklama ve terörist faaliyetleri finanse etmek için kaynak olarak kullanılan sahte mali sözleşmelerin de değerlendirmeye alındığını aktardı.