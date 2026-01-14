ABD: SDG-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Tom Barrack'ı görevlendirdik

40 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kurdistan24'e Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğinin altını çizerek, tüm tarafları durumu sakinleştirmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ilgili tarafların ülkeyi yeni bir şiddet ve kaos döngüsüne sürüklemek yerine, tüm toplulukların çıkarlarını koruyan barışçıl ve istikrarlı bir Suriye inşa etmeye tüm çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) Kurdistan24 muhabiri Rahim Reşidi'ye yaptığı açıklamada; ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki diyalog sürecini kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki durum ve Suriye ordusunun SDG'ye yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı; durumu yakından takip ettiklerini söyledi. Washington, bu hassas durumda tüm tarafların askeri çatışmadan kaçınması ve yalnızca diyalog ve siyasi bir çözüme başvurması gerektiğini vurguladı.