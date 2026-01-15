MSB: Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi yineliyoruz

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmediklerini söyleyen Aktürk, "Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörle mücadelesine" azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK’lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Suriye harekat alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat (302 km) ve Menbic’de (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Hudut güvenliğinin ileri teknoloji destekli tedbirler ve kademeli güvenlik sistemiyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını vurgulayan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 114 kişinin yakalandığını, 699 kişinin ise engellendiğini söyledi. Aktürk, yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 222’ye, engellenenlerin sayısının bin 552’ye ulaştığını bildirdi.