ABD Kongresinden Başkan Barzani'ye övgü

"Başkan Barzani'nin Suriye'deki gerilimi azaltmadaki rolünü takdirle karşılıyoruz"

2 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Başkan Mesud Barzani ile Ahmed Şaraa arasındaki telefon görüşmesinin Suriye'deki gerilimi azalttığını söyledi.

Wilson, bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) Kurdistan24 muhabiri İsa Hasan'a verdiği demeçte, Başkan Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasındaki telefon görüşmesinin ülkedeki durumu sakinleştirmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Wilson, Kürdistan Bölgesi'nin Rojava için iyi bir örnek olabileceğine inandığını belirterek, "Böylece Rojava'daki Kürtler, Suriye devleti çerçevesinde bir tür bağımsızlığa sahip olabilirler." dedi.

Başkan Donald Trump'ın, Irak'ta ve bölgede istikrar istediğini söyleyen Wilson, "Bu istikrar, Irak'ta Mark Savaya'nın yardımıyla sağlanacak ve ülke kendi egemenliğine kavuşacak." sözlerini sarf etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın, Başkan Barzani'yi telefonla aradığı belirtilmişti.

Suriye'deki son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındığı telefon görüşmesinde, istikrarın ve ortak koordinasyonun önemi vurgulanmıştı.

Şaraa, Kürtlerin Suriye halkının yerli ve temel bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin Kürtlerin ve diğer toplulukların tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını ayrımcılık yapmadan garanti altına alma konusundaki tam kararlılığının altını çizmişti.

Başkan Barzani ise Ahmed Şaraa'nın görüşlerine duyduğu takdiri dile getirerek, Suriyelilerinin tüm tarafları ve toplulukları kapsayan bir devlet kurma arzusuna desteğini ifade etmişti.

Mesud Barzani, ayrıca tüm tarafların çıkarlarını dikkate almak ve toplumsal uzlaşmayı sürdürmek için sürekli istişare ve koordinasyonun gerekliliğini vurgulamıştı.