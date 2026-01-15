BM'den Erbil ve Bağdat'a "sorunları diyalog yoluyla çözün" çağrısı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki durumdan endişe duyduğunu ve Halep'te sivillere karşı işlenen suçların soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "BM, uzun süredir Erbil ile Bağdat arasında diyaloğu teşvik etmeye devam ediyor." dedi.

Haq, "BM'nin Irak'taki misyonu geçen yıl sona erdi, ancak ülkedeki ekiplerimizle Bağdat ve Erbil arasında, özellikle maaş sorunu olmak üzere, sorunlarını çözmek için daha fazla diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğiz." diye ekledi.

Halep'teki çatışmalarla ilgili açıklama yapan Haq, sivillere karşı işlenen suçların soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 120 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Farhan Haq, "Bildiğimiz kadarıyla Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki durum iyileşti, ancak çözülmesi gereken sorunlar hala sürüyor. Çatışmalar nedeniyle yerleşim alanlarının hasar gördüğüne dair haberler bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.