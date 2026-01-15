SDG: DAİŞ cezaevlerine saldırmayı planlıyor

16 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), terör örgütü DAİŞ'in bölgede tırmanan gerilimden faydalanarak cezaevlerine saldırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

SDG Basın Merkezi tarafından bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, "DAİŞ çeteleri, Şam gruplarının saldırılarından, askeri hareketlerinden ve Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine yönelik sürekli tehditlerinden faydalanmaya çalışarak, üyelerinin tutulduğu hapishaneleri hedef alıyor." denildi.

Güçlerinin yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğu belirten SDG, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güçlerimiz, cezaevlerinin güvenliğini sağlamak ve herhangi bir güvenlik ihlalini önlemek için gerekli tüm önlemleri aldı ve durum şu anda kontrol altında. Ancak, devam eden askeri gerilim genel istikrarsızlığa yol açabilir. Sonuç olarak, bu durum DAİŞ üyelerinin bulunduğu cezaevlerinin güvenliği için gerçek bir risk oluşturacaktır. Ayrıca, bölgeyi yıllarca terörizmin bedelini ödedikten sonra sıfır noktasına geri getirecektir."