SDG, Tabka, Rakka ve Deyrizor kapılarını kapattı

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) "güvenlik" nedeniyle Tabka, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki tüm kapılarını süresiz olarak kapattığını bildirdi.

Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bugün (15 Ocak 2026 Perşembe günü) yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Şam'daki geçici hükümetin iç kapıları kapatması nedeniyle kapılarda yaşanan tehlikeli güvenlik gelişmeleri, dışarıdan gelen artan güvenlik tehditleri ve bu kapılardan geçen sivillerin, işçilerin ve yolcuların güvenliği için doğrudan ve tehlikeli sonuçlar doğurması nedeniyle, Kuzey ve Doğu Suriye Giriş-Çıkış Güvenliği Genel Müdürlüğü aşağıdaki kararı almıştır:

- Tebqa, Reqa ve Derazor kantonlarına giden tüm kapılar süresiz olarak kapatılmıştır.

-Kapılar insani acil durumlar ve insani yardım kuruluşları için açık kalmaya devam edecektir."