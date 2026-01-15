Hollanda Savunma Bakanı Erbil'de

32 dakika önce

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ndeki güçlerini ziyaret etmek üzere başkent Erbil'e geldi.

Ruben Brekelmans, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı Erbil Uluslararsı Havalimanında Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.

Daha sonra Sefin Dizeyi ile Hollanda Dışişleri Bakanı arasında yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemi ele alındı.

Sefin Dizeyi, özellikle DAİŞ'e teröristlerine karşı mücadelede Peşmerge güçlerine ve Kürdistan Bölgesi'ne her aşamada verdiği destek için Hollanda Hükümetine teşekkür etti.

Hollanda Savunma Bakanı Brekelmans'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki ülkesinin güçlerini ziyaret etmesi planlanıyor.