Yaşar Güler ve Tom Barrack bir araya geldi

55 dakika önce

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 16 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile Tom Barrack’ın Ankara’da görüştüğü belirtildi.

Görüşme, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Barrack, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “entegrasyon” görüşmelerine yeniden dönülmesini sağlamaya çalıştığını belirtmişti.

"Gerilimi düşürmek için gece gündüz" çalıştıklarını belirten Tom Barrack, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’deki tüm taraflarla yakın temasını sürdürüyor. Gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki entegrasyon görüşmelerine yeniden dönülmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz."